Власти Севастополя объявили о начале отопительного сезона

Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов объявил о старте отопительного сезона в Севастополе. По его словам, первым делом потеплеют батареи в детских садах, школах, поликлиниках и больницах. Случится это уже 18 октября, написал «Новый Севастополь».

«Отопительный сезон на территории Севастополя начнется с 18 октября. Отопление появится не везде сразу. Включение в работу всех котельных и наладка работы системы отопления займет до пяти дней», — сообщил Евгений Горлов на своей странице в Facebook.

После социальных объектов отопление включат в офисах, магазинах и на промышленных предприятиях. В домах его начинают запускать поэтапно. В некоторых городах Крыма старт дан уже с 11 октября.