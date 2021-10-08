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    08 октября 2021, 15:11

    Власти Севастополя объявили о начале отопительного сезона

    Отопление включат в социальных объектах Севастополя 18 октября

    Оксана Лавнюженко

    Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов объявил о старте отопительного сезона в Севастополе. По его словам, первым делом потеплеют батареи в детских садах, школах, поликлиниках и больницах. Случится это уже 18 октября, написал «Новый Севастополь».

    «Отопительный сезон на территории Севастополя начнется с 18 октября. Отопление появится не везде сразу. Включение в работу всех котельных и наладка работы системы отопления займет до пяти дней», — сообщил Евгений Горлов на своей странице в Facebook.

    После социальных объектов отопление включат в офисах, магазинах и на промышленных предприятиях. В домах его начинают запускать поэтапно. В некоторых городах Крыма старт дан уже с 11 октября.