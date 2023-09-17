Общество 17 сентября 2023, 23:08 Власти Севастополя объяснили появление дыма в районе Южной бухты Развожаев: дым около Южной бухты Севастополя — аэрозольная маскировка РИА «Новости»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил появление дыма в районе Южной бухты. В своем Telegram-канале он отметил, что, по информации от Черноморского флота, в районе используются табельные средства аэрозольной маскировки.

«Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота— используются табельные средства аэрозольной маскировки», — объяснил Развожаев.

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Губернатор Севастополя уточнил, что дым абсолютно безопасен. По его словам, обстановка в городе спокойная.

«Наши враги сегодня пытаются раздуть „перемогу“ изо всех сил», — добавил Развожаев, призвав людей доверять информации только из официальных источников.

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар по севастопольскому судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. Система ПВО сбила над городом семь крылатых ракет. Однако несколько боеголовок попали по предприятию и спровоцировали пожар.