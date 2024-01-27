Общество 27 января 2024, 10:35 Власти Севастополя назвали причину громких звуков в центре города Развожаев: в Севастополе прошла тренировка ППДО с применением гранатометов Пресс-служба Минобороны

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Громкие звуки в Севастополе утром 27 января были связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов. В городе все спокойно», — написал он.

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Периодически Вооруженные силы Украины пытаются нанести удары по Севастополю, но российские военные и системы противовоздушной обороны работают эффективно и слаженно.

Ранее над Черным морем западнее Крыма за день сбили минимум три авиаракеты. Тогда в Севастополе объявляли воздушную тревогу, людей просили плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть в домах газ и воду, отключить электричество.