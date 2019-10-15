Власти Саратова предложили составить для детей маршруты от дома до школы. Их нельзя будет нарушать

После убийства девятилетней Лизы Киселевой в саратовской мэрии приняли радикальное решение по безопасности. В будущем дети будут ходить в школу и возвращаться после занятий домой по закрепленному маршруту. О любых отклонениях от него родители будут обязаны предупреждать в письменном виде.

«Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями), то родители обязаны письменно уведомить школу об этом», — приводит «Коммерсант» слова председателя городского комитета по образованию Ларисы Ревуцкой.

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Мэрия 14 октября начала благоустройство территории, прилегающей к школе № 73, а также гаражного кооператива, где произошло убийство ребенка.

По указанию губернатора Саратовской области Валерия Радаева, в каждом муниципалитете региона создадут спецкомиссии, которые будут проверять безопасность подхода ко всем школам и детсадам.

Мэр Саратова Михаил Исаев призвал службы благоустройства избавиться от зарослей возле учебных заведений, чтобы «каждая улица просматривалась с одного конца до другого».

Лиза Киселева пропала утром 9 октября. Она пошла в школу, но на занятиях так и не появилась. Ребенка искали всем городом. На следующий день тело с признаками удушения нашли в гаражном кооперативе. Через это место девочка каждый день ходила на учебу.

Полицейские задержали неоднократно судимого Михаила Туватина — его подозревают в убийстве Лизы.

На допросе он сознался, что убил девочку, так как испугался, что она расскажет о захваченном им гараже.