  • Власти Саратова предложили составить для детей маршруты от дома до школы. Их нельзя будет нарушать

    15 октября 2019, 16:01

    Андрей Иванов

    После убийства девятилетней Лизы Киселевой в саратовской мэрии приняли радикальное решение по безопасности. В будущем дети будут ходить в школу и возвращаться после занятий домой по закрепленному маршруту. О любых отклонениях от него родители будут обязаны предупреждать в письменном виде.
    Власти Саратова предложили составить для детей маршруты от дома до школы. Их нельзя будет нарушать

    «Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями), то родители обязаны письменно уведомить школу об этом», — приводит «Коммерсант» слова председателя городского комитета по образованию Ларисы Ревуцкой.

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    Мэрия 14 октября начала благоустройство территории, прилегающей к школе № 73, а также гаражного кооператива, где произошло убийство ребенка.

    По указанию губернатора Саратовской области Валерия Радаева, в каждом муниципалитете региона создадут спецкомиссии, которые будут проверять безопасность подхода ко всем школам и детсадам.

    Мэр Саратова Михаил Исаев призвал службы благоустройства избавиться от зарослей возле учебных заведений, чтобы «каждая улица просматривалась с одного конца до другого».

    Лиза Киселева пропала утром 9 октября. Она пошла в школу, но на занятиях так и не появилась. Ребенка искали всем городом. На следующий день тело с признаками удушения нашли в гаражном кооперативе. Через это место девочка каждый день ходила на учебу.

    Полицейские задержали неоднократно судимого Михаила Туватина — его подозревают в убийстве Лизы.

    На допросе он сознался, что убил девочку, так как испугался, что она расскажет о захваченном им гараже.