Власти Санкт-Петербурга заявили, что ответственности за отказ от вакцинации не предусмотрено

Власти Санкт-Петербурга отметили, что вакцинация от коронавируса остается добровольной для всех, и ответственности за отказ от нее законодательством не предусмотрено. Об этом напомнила заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович, написал «Интерфакс».

Гранатович подчеркнула, что вакцинация остается добровольной для всех граждан. Это касается и людей старше 60 лет, отметила Lenta.ru. При этом чиновница добавила, что вакцинация — единственный эффективный способ защиты от коронавирусной инфекции.