Власти Самарской области заявили об угрозе локдауна

Критическая ситуация из-за коронавируса сложилась в Самарской области. Об угрозе введения локдауна в регионе сказал губернатор Дмитрий Азаров, сообщила ГТРК «Самара».

Заявление о ситуации с коронавирусом губернатор сделал в прямом эфире программы «Главная тема».

«Ситуация крайне тревожная. Ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И действительно, угроза локдауна вновь нависает», — рассказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что локдаун не был объявлен до сих пор, потому что у людей есть защита в виде вакцинации. На территории Самарской области работает 169 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. Их пропускная способность — 16 тысяч вакцин в день. Дмитрий Азаров обратился к телезрителям с призывом вакцинироваться, отметив, что сделавшие прививку люди болеют гораздо реже непривитых.

Посещение общественных мероприятий, фитнес-центров и культурно-досуговых мероприятий в Самарской области сделали возможным после предъявления QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.