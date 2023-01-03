Общество 03 января 2023, 14:32 Власти Самарской области обсудили с Минобороны помощь пострадавшим военным в зоне СВО Глава Самарской области Азаров встретился с руководством Минобороны после удара в Макеевке РИА «Новости»

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Совместная работа с пострадавшими военными в зоне проведения специальной военной операции стала темой встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и руководства Минобороны России. Об этом руководитель региона рассказал в беседе с изданием «Сова».

Азаров пояснил, что обсудил с представителями оборонного ведомства оказание медицинской помощи призванным из Самарской области военным, а также обеспечение их дополнительным обмундированием.

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«Сейчас очень важны проверенные официальные данные. По мере поступления сведений по каждому военнослужащему будем доводить информацию до родных и близких. Уже завтра планирую быть в ростовском госпитале, где проходят лечение наши бойцы», — заявил губернатор Самарской области.

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Накануне Азаров отметил, что после удара ВСУ по пункту временного размещения военнослужащих в Макеевке погибли и получили ранения жители региона.

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Минобороны, чтобы выяснить все подробности случившегося.

Региональные общественники во вторник, 3 января, организовали в пяти городах Самарской области траурные мероприятия по погибшим военным. Участники возложили цветы к военным мемориалам и выступили с памятными речами.

Удар по пункту временного размещения в Макеевке украинские боевики нанесли в новогоднюю ночь. Они выпустили шесть ракет HIMARS, две из которых перехватили средства ПВО. В Минобороны России заявили, что в результате атаки погибли 63 военнослужащих.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал выяснить имена всех ответственных за удар по российским военным, так как простить это невозможно. Как уточнил RT, сенатор также потребовал провести тщательное расследование случившегося.