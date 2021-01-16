Власти Сахалина решили не вводить бейджи для привитых, пока не посоветуются с обществом

На Сахалине не будут вводить бейджи, освобождающие от ношения масок, для привитых от коронавируса, пока власти не посоветуются по этому вопросу с обществом. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

«В обществе идет обсуждение различных форм документа, подтверждающего вакцинацию: паспорта вакцинации, сертификаты, бейджи и иные формы. Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем», — сообщил он на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что важны не документы, а целый комплекс мер, направленных на «нормализацию жизни, возвращение к привычному укладу» и на поэтапное снятие ограничений. Однако он отметил, что ни закон, ни общественное согласие не должны быть нарушены.

Сейчас для местных властей цель — формирование коллективного иммунитета. С сегодняшнего дня на Сахалине и Курилах начинается массовая вакцинация. В регион поставили девять тысяч доз вакцин. По предварительным данным, в область будет ежемесячно поступать по 20 тысяч доз. Оформить талон на прививку можно в электронном виде — через портал госуслуг.

Ранее член комитета по охране здоровья Государственной думы Алексей Куринный заявил, что губернатор Сахалинской области не имеет полномочий отменять масочный режим для привитых граждан, выдавая им после вакцинации бейджи, пишет «Газета.ru».