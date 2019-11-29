Власти Сахалина оплатят перелет ребенку для операции у Каабака

Десятимесячным сахалинским близнецам Роману и Виталию Кузнецовым удалили почки из-за редкой патологии. Им нужна пересадка. Один малыш уже находится с отцом в Москве. Местные власти оплатят перелет его брата для операции у трансплантолога Михаила Каабака.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу областного Минздрава Владимира Ющука, перелет по плану состоится на следующей неделе.

Врач Каабак продолжит работу в Центре здоровья детей Подробнее

«Это зависит от состояния ребенка. В дороге его будут сопровождать врачи-реаниматологи областной детской больницы и мама. Областной Минздрав берет на себя оплату проезда медицинской бригады и мальчика с мамой», — пояснил министр. Он добавил, что такое поручение дал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Младенцев прооперирует уволенный ранее из научного центра здоровья детей (НЦЗД) врач Михаил Каабак. Он единственный в России трансплантолог, который делает пересадку почек детям весом до 10 килограммов. В 2014 году против него возбудили уголовное дело из-за использования во время трансплантации препарата «Алемтузумаб». Увольнение врача вызвало большой общественные резонанс. По результатам встречи с главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой, Каабак вернулся к своей работе в НЦЗД.