  • Власти Сахалина обьявили 31 декабря выходным в регионе

    13 декабря 2019, 10:34

    Ольга Ситникова

    Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко официально сделал 31 декабря выходным днем. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

    Глава Хакасии сделал 31 декабря выходным днем в регионе

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    Рабочий день с 31 декабря перенесли на субботу 28 декабря.

    Лимаренко принял решение на основе многочисленных обращений жителей по этому вопросу в социальных сетях.

    «Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику», — подчеркнул губернатор.

    Ранее в Хакасии 31 декабря объявили выходным днем.