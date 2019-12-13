Власти Сахалина обьявили 31 декабря выходным в регионе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко официально сделал 31 декабря выходным днем. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Глава Хакасии сделал 31 декабря выходным днем в регионеПодробнее
Рабочий день с 31 декабря перенесли на субботу 28 декабря.
Лимаренко принял решение на основе многочисленных обращений жителей по этому вопросу в социальных сетях.
«Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику», — подчеркнул губернатор.
Ранее в Хакасии 31 декабря объявили выходным днем.