Власти Сахалина обьявили 31 декабря выходным в регионе

Глава Хакасии сделал 31 декабря выходным днем в регионе Подробнее

Рабочий день с 31 декабря перенесли на субботу 28 декабря.

Лимаренко принял решение на основе многочисленных обращений жителей по этому вопросу в социальных сетях.

«Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Хакасии 31 декабря объявили выходным днем.