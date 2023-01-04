04 января 2023, 02:02
Власти Ростовской области заявили о стабильной обстановке после сообщений о работе ПВО
Губернатор Ростовской области Голубев призвал жителей региона не поддаваться панике
Власти Ростовской области обратились к жителям с просьбой не поддаваться панике после появления информации в соцсетях о работе ПВО в регионе. Губернатор Василий Голубев написал в своем Telegram-канале о стабильной ситуации в области.
«Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — написал он.
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Недавно на просторах Сети опубликовали сообщения о работе ПВО над территорией Ростовской области. Накануне вечером местные жители заметили в небе вспышки, после чего прозвучали два громких хлопка, сообщила «Экономика Сегодня».
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 2 января сообщил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, системы ПВО сбили два беспилотника над морем. По словам губернатора, все службы Севастополя работали в штатном режиме.
Днем ранее власти Воронежской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике-разведчике.В правительстве отметили, что ситуация находится под полным контролем, разрушений и пострадавших нет.
ПВО
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