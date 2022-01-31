Власти Ростовской области выделили 83 млн рублей на ПЦР-тестирование

Правительство Ростовской области решило выделить 83 миллиона рублей на дополнительные ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Деньги будут направлены в несколько медицинских учреждений, которые занимаются лабораторными исследованиями проб. 30 января лаборатория Ростовской области провела более 24,5 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Решение о дополнительном финансировании связано со всплеском заболеваемости. Каждый день в регионе фиксируется 2,3 тысячи новых случаев вируса.