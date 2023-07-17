Общество 17 июля 2023, 09:58 Власти Ростовской области упорядочат трафик следующих в Крым автомобилей Губернатор Ростовской области Голубев: примем меры для упорядочивания трафика машин в Крым РИА «Новости»

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Власти Ростовской области примут все необходимые меры, чтобы упорядочить трафик следующих в Крым автомобилей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«Для упорядочивания трафика автомобилей, следующих в Крым и обратно через новые регионы России, примем все необходимые меры», — написал он.

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Голубев отметил, что поручил региональному Минтрансу и остальным службам организовать администрирование трафика, чтобы свести к минимуму неудобства для автомобилистов.

Утром в понедельник на Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего автомобильное движение по инфраструктурному объекту приостановили. Железнодорожное сообщение продолжило работу в привычном режиме.

Туристам посоветовали добираться до полуострова через территории новых регионов страны.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал причиной произошедшего террористическую атаку украинского режима.