17 июля 2023, 09:58
Власти Ростовской области упорядочат трафик следующих в Крым автомобилей
Губернатор Ростовской области Голубев: примем меры для упорядочивания трафика машин в Крым
Власти Ростовской области примут все необходимые меры, чтобы упорядочить трафик следующих в Крым автомобилей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
«Для упорядочивания трафика автомобилей, следующих в Крым и обратно через новые регионы России, примем все необходимые меры», — написал он.
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Голубев отметил, что поручил региональному Минтрансу и остальным службам организовать администрирование трафика, чтобы свести к минимуму неудобства для автомобилистов.
Утром в понедельник на Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего автомобильное движение по инфраструктурному объекту приостановили. Железнодорожное сообщение продолжило работу в привычном режиме.
Туристам посоветовали добираться до полуострова через территории новых регионов страны.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал причиной произошедшего террористическую атаку украинского режима.
Крымский мост
ЧП на Крымском мосту
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