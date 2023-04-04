Общество 04 апреля 2023, 15:09 Власти России одобрили передачу Shell денег за долю в «Сахалине-2» — СМИ «Коммерсант»: Shell получит 94,8 млрд рублей за долю в российском проекте «Сахалин-2» Unsplash

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Британско-нидерландская компания Shell получит 94,8 миллиарда рублей за долю в проекте «Сахалин-2». Власти России разрешили энергетической компании «НОВАТЭК» передать деньги, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Уточняется, что компания намерена приобрести долю Shell и подала соответствующую заявку в кабмин.

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До того как продать долю российские власти собирались организовать аудит проекта, подозревая, что Shell могла нанести ущерб «Сахалину-2», и планировали уменьшить сумму платежа. Однако по данным «НОВАТЭК», дивиденды, полагавшиеся британско-нидерландской компании за 2021 год и не полученные ею в полном объеме, помогут покрыть выявленные нарушения. В итоге Shell получит всю сумму за свою долю в проекте — 27,5%.