Власти РФ поддержат работодателей, которые трудоустроят людей до 30 лет

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий компаниям, которые возьмут на работу молодежь в возрасте до 30 лет. Речь в первую очередь о выпускниках колледжей и вузов без опыта, а также об инвалидах, детях-сиротах и родителях несовершеннолетних детей.

«Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма», — говорится в сообщении​​​.

Господдержка предполагает выплату субсидии в размере трех МРОТ, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

«Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Чтобы получить поддержку от государства, работодатель должен направить заявление в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии или дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России».