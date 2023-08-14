Общество 14 августа 2023, 11:32 Власти РФ назвали сроки восстановления аэропорта Донецка Вице-премьер Хуснуллин: аэропорт Донецка приведут в порядок в ближайшие пять лет РИА «Новости»

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В ближайшие пять лет разрушенный в ходе боевых действий аэропорт Донецка восстановят, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Его слова привел ТАСС.

Вице-премьер отметил, что после прекращения СВО аэропорт столицы ДНР приведут в порядок.

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«Он сильно поврежден, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать», — указал Хуснуллин.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев объявил, что работу аэропорта Мариуполя запустят в ближайшие два года. Воздушную гавань планируют открыть в 2024–2025 годах. По его словам, в концепцию развития регионов включили пять аэропортов: в Мариуполе, Луганске, Донецке, Запорожье и Херсонщине.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что полная реконструкция города займет три года. Рабочие уже приступили к восстановлению жилых домов, социальной и коммунальной инфраструктуры.