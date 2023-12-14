Важное 14 декабря 2023, 15:02 Власти решат вопрос газификации села в Ярославской области Путин пообещал разобраться с вопросом газификации в Ярославской области РИА «Новости»

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Власти рассмотрят вопрос о газификации села Елпатьево в Ярославской области. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что на экране появилась просьба о подведении газа к Елпатьеву.

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«Посмотрим обязательно. Сейчас еще вернемся к вопросу, который связан с газификацией», — подчеркнул президент и зафиксировал для себя вопрос от одного из зрителей.

Путин в июне 2020 года поручил «Газпрому» и профильным ведомствам завершить газификацию российских регионов в два этапа: в 2024 и 2030 годах. Всего в программу «Газпрома» по газификации и газоснабжению вошли 72 субъекта страны. За пять лет запланировали подвести газ к почти четырем тысячам населенных пунктов, а также построить почти 25 тысяч километров газопроводов.

Ранее Путин пообещал, что Россия продолжит выполнять обязательства перед гражданами, несмотря на рост государственных расходов.