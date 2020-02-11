Россиянам разрешили выращивание мака и конопли. Но не всем

Российское правительство разрешило выращивать в промышленных целях снотворный мак и коноплю. Запрет на культивирование этих растений ввели в 2007 году. Что теперь можно сажать, а что нет, — в обзоре «360».

Что можно выращивать и для чего

Постановление правительства разделяет сорта мака и конопли по содержанию в них наркотических веществ.

Для производства наркотических и психотропных препаратов документ разрешает выращивать мак с любым содержанием опиоидов. В дальнейшем полученные лекарства должны использоваться в медицине или ветеринарии.

Чтобы выращивать мак для посыпки булочек доля кодеина, морфина, орипавина и тебаина в сухой массе частей одного растения не должна превышать 0,6%.

Коноплю правительство разрешает выращивать только для целей, не связанных с получением наркотиков (например, для производства веревок или тканей). При этом в высушенных листьях и соцветиях одного куста не должно быть больше 0,1% тетрагидроканнабинола — главного наркотического вещества конопли.

Какие сорта

В сельском хозяйстве различают оригинальные семена каждого сорта (их распространяет тот, кто этот сорт вывел), элитные семена (получены от оригинальных) и репродукционные (последующие поколения семян). С каждым новым поколением репродукции все дальше отходят от оригинального сорта.

При выращивании пищевого мака или любого сорта конопли, согласно документу, запрещается засевать поля маком второй и последующей репродукций, а конопли — четвертой и следующих репродукций. Эти растения перерождаются в наркосодержащие сорта.

Глава правительства Михаил Мишустин подписал новое постановление, чтобы исполнить закон «О наркотических средства и психотропных веществах», принятый летом 2019 года. Согласно нему, мак и коноплю могут выращивать фирмы, индивидуальные предприниматели, а также государственные унитарные предприятия и госучреждения.

Как было раньше

До своего упразднения в 2016 году Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков завела несколько дел о контрабанде пищевого мака. Самым громким из них было брянское дело.

В 2010 году брянская таможня задержала 42 тонны пищевого мака. Следствие утверждало, что бизнесмен Сергей Шилов и еще 12 человек под видом кулинарного продукта пытались ввезти в страну наркотик.

В 2011 году в пензенском НИИ сельского хозяйства написали заключение о том, что в пищевом маке не содержится наркотиков, а полностью очистить его от соломки невозможно. После этого дело завели на Ольгу Зеленину, делавшую экспертизу. Лишь в январе 2019 года Брянский областной суд полностью оправдал фигурантов «макового дела».