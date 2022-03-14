Власти рассказали, чем будут замещать стройматериалы при отсутствии российских аналогов

Строительная отрасль России готова к импортозамещению, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, при неимении российских аналогов для тех или иных материалов или комплектующих их будут заменять на китайские или индийские. Также возможен вариант с поставками из других стран, которые не ввели санкции против РФ.

Хуснуллин подчеркнул, что российская сторона уже начала сотрудничество с партнерами из Китая, чтобы решать вопрос об импортозамещении строительных материалов, написало РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что сейчас доля импорта в дорожном строительстве составляет 5%, а в жилом строительстве не превышает 8-10%.

«На сегодняшний день мы полностью разложили эту тему, пересматриваем все проектные решения, уже заключаем контакты с китайскими коллегами и максимально меняем на все российское», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее риелторы обратили внимание на то, что на фоне западных экономических санкций в России начал падать спрос на недвижимость. Особенно это коснулось спроса на новостройки — он упал сразу на 15%.