Власти рассказали о состоянии прооперированного во время пожара в благовещенской больнице

Пациент, которому сделали аортокоронарное шунтирование в больнице Благовещенска во время пожара, по-прежнему в тяжелом состоянии, но это естественно после такой операции. Восстановление идет по плану, мужчина находится в сознании. Об этом «360» рассказали в пресс-службе губернатора Амурской области.

«Сегодня у него состояние не изменилось. У него состояние стабильно тяжелое. <…> Он нормально себя чувствует, в сознании, врачи говорят, что все идет планово. Все хорошо», — поделилась информацией собеседница.

2 апреля в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске начался пожар на площади 1600 квадратных метров. Пациентов и большую часть персонала эвакуировали, но в здании остались восемь хирургов, которые продолжили оперировать пациента. Это была сложная операция на сердце — аортокоронарное шунтирование. Прерываться медикам было нельзя. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что всех врачей наградят.

Один из врачей снял видео в операционной и выложил его в Сеть. На кадрах видно, как за окном в это время работают пожарные.