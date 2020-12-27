Власти рассказали о снижении цены на обучение в двух российских вузах

«Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января. снижают на 10% плату по внебюджету. Почему 10%? Потому что мы не можем снижать зарплату преподавателям, потому что преподаватель читает лекции как очно, так и в дистанционном режиме. Но провести определенную оптимизацию и пойти навстречу студентам наши вузы могут», — прояснил ситуацию Кравцов.

Министр поблагодарил российские педагогические университеты за работу в уходящем году по ряду направлений, среди которых «замечательная волонтерская работа, поддержка и связь, которую организовали наши студенты с педагогами по всей стране, помогая им в дистанционных форматах».

Ранее Кравцов сообщил, что с марта 2021 года в российских школах появится новая должность: советник директора по воспитательной работе.