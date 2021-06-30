Власти рассказали о роли мигрантов в комфорте москвичей

Уют и комфорт в Москве, по словам заместителя мэра Петра Бирюкова, зависит от трудовых мигрантов. Поэтому властям пришлось создать новые условия, чтобы сохранить кадры во время закрытых из-за пандемии границ.

Бирюков в интервью «Российской газете» рассказал, что мигранты работают в ГБУ «Жилищник». Они устраиваются там дворниками, сантехниками или садовниками.

«Когда из-за пандемии границы закрывались, нам удалось эти кадры сохранить. Мы создали им нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках, обеспечили медицинскую помощь. В том числе с их помощью город в прошлом году смог подготовить все жилищное хозяйство к зиме вместо традиционных четырех месяцев за два месяца», — отметил Бирюков.

Заместитель мэра добавил, что мигранты и сейчас убирают улицы, вывозят мусор, создают уют и комфорт. А за это власти дают им стабильную работу и возможность заботиться о своих семьях.

Из-за пандемии количество мигрантов в России резко снизилось. Президент Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в мае сказал, что рабочих рук не хватает в целых отраслях экономики. Президент отметил, что Россия делает все возможное, чтобы обеспечить мигрантам комфортную жизнь.