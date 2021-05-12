Власти рассказали о помощи семьям погибших и пострадавших в стрельбе в казанской школе

Родители погибших детей при стрельбе в казанской школе получат по одному миллиону рублей, причем мамы и папы могут претендовать на выплату в равных долях. Пострадавшим тоже дадут материальные выплаты. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Мы желаем скорейшего выздоровления детям и взрослым, которые находятся в больнице. По поручению президента Татарстана было принято решение об оказании единовременной помощи», — сказала Зарипова.

В зависимости от тяжести полученных травм сумма компенсации пострадавшим составит от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

В настоящее время с учениками из 8 «А» класса, куда ворвался вооруженный стрелок, продолжают работать психологи. Число пострадавших выросло до 23 трех — из них 20 детей и трое взрослых. В тяжелом состоянии находятся шесть школьников. Сегодня будет решен вопрос о переводе пациентов на лечение в Москву.

Жертвами нападения на школу №175 стали девять человек. Сегодня в Казани проходят их похороны. У стен гимназии создали стихийный мемориал. Люди продолжают нести туда цветы, свечи и игрушки.

Занятия в школе пока приостановлены, но власти обещают, что могут восстановить учебный процесс в ближайшее время.