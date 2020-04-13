Власти рассказали, что происходит в закрытой на карантин больнице в Уфе

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за массового заражения коронавирусом. Инфицированных изолировали, «контактных» определили в специальную зону, а пациентов с отрицательными результатами эвакуировали в терапевтический корпус.

«В настоящее время документально больницу оформляют под инфекционный госпиталь, переводят всех сотрудников на работу в условиях коронавирусной инфекции», — сказал заместитель главы Минздрава Башкирии Ирина Кононова.

По ее словам, всех зараженных разместили в боксах, а «чистых» пациентов эвакуировали в терапевтический корпус. Кононова отметила, что врачи сейчас трудятся не контактируя друг с другом. Если раньше они переписывались, то сейчас медики наладили видеосвязь друг с другом, что значительно упростило работу. В больнице хватает продуктов и лекарств.

Главный врач больницы Эльза Сыртланова ранее заявила, что коронавирус нашли у 52 пациентов. Сама она сейчас на рабочем месте. Всего в стенах РКБ находятся более 1,2 тысячи человек. На карантин медучреждение закрыли 6 апреля — тогда в заражении 2019-nCoV заподозрили 170 человек.