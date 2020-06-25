Власти раскрыли, сколько россиян ушло на удаленку из-за пандемии

Также почти пять миллионов человек, а это 9,5% от всех трудоустроенных в стране, продолжают удаленную работу даже после окончания объявленного нерабочего периода. Такие данные привел агентству глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«В пиковые периоды нерабочих дней мы фиксировали… в рамках мониторинга на портале „Работа в России“: почти 11% трудоустроенных наших граждан работали в режиме удаленной занятости. Отмечу: это почти 6 миллионов человек», — пояснил Котяков. Ранее о плюсах работы из дома рассказали в ВНИИ Труда.

Министерство труда проанализировало запросы в Роструд за последние три месяца. Больше 90% вопросов касались удаленной работы. Глава ведомства рассказал, что еще до пандемии мало предприятий оформляли людей на дистанционную работу. Тогда было зарегистрировано всего 30 тысяч человек.

Министр отметил, что количество рабочих мест, на которые все еще распространяются ограничительные меры, постепенно сокращается. Специалисты кафедры психоанализа и бизнес-консультирования Высшей школы экономики провели опрос среди граждан и узнали настроение жителей во время вынужденной изоляции. Оказалось, что 41% россиян не хочет выходить на работу в офис.