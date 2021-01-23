Власти раскрыли планы по вакцинации россиян от ковида на начало года

«Мы сейчас за эту неделю сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года. Исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации, это чуть более 17 миллионов. Мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан», — рассказала заместитель председателя правительства.

Она добавила, что если даже все эти 20 миллионов не получат оба компонента вакцины в ближайшие месяцы, то первый укол им сделают обязательно. По словам Голиковой, в России уже произвели 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса, 2,1 миллиона из которых развезли по регионам. На следующей неделе, подчеркнула вице-премьер, объемы производства препарата возрастут.

Ранее Голикова раскрыла глобальные планы российских властей по вакцинации: всего планируют привить более половины населения страны без учета детей и переболевших ковидом. Это позволит сформировать коллективный иммунитет.

Как пишет Ura.ru, Голикова отметила, что первое заражение коронавирусом человека произошло не от летучей мыши. Она заявила о посреднике.