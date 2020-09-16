Власти раскрыли будущее «Москва-Сити»

«Деловой центр уже работает не только на девелоперов или бизнес, который здесь находится. Он работает на весь город, на всех его жителей», — указал Собянин.

Деловой центр планируется расширять и развивать дальше инфраструктурные возможности района.

Мэр сообщил, что в ближайшее время начнется строительство пяти небоскребов: One Tower (444 метра), «Империя 2» (81 метр), Sensorium Hall (53 метра) и два многофункциональных комплекса (283 и 228 метров каждый). Спонсировать возведение башен будут частные инвесторы.

Уже в этом году появится четыре новых маршрута сити-шаттлов СТ3 («Долгоруковская улица» — «Станция Деловой центр»), СТ4 («3-я Песчаная улица» — «Центр международной торговли»), СТ5 («Олсуфьевский переулок» — «Станция Деловой центр») и СТ6 («Мосфильмовская улица, 74» — «Центр международной торговли»), а к 2024 году будет запущена шестая линия рельсового транспорта — будущий диаметр МЦД-4 со станциями Поклонная гора, Кутузовская и Камушки.

Помимо этого, планируется построить четыре станции Большой кольцевой линии, оборудовать причал, организовать новую вылетную магистраль. В «Москва-Сити» будут переселять жителей из 52 старых пятиэтажек по программе реновации.