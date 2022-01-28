Власти Псковской области рассказали о строительстве 200 объектов здравоохранения в регионе

Председатель псковского комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения в регионе построят почти 200 новых объектов, сообщила «Псковская лента новостей».

В прошлом году рабочие уже начали возводить 23 модульные конструкции ФАП-ов в 12-ти районах Псковской области. В этом году руководство планирует возвести 41 ФАП, написал Infox.

В 2023 году в регионе появятся 44 ФАПа, одна врачебная амбулатория, а в 2024 году — 32 ФАПа, два офиса врача общей практики и одна врачебная амбулатория. В 2025 году — 45 ФАПов, семь офисов врача общей практики и три врачебные амбулатории.

Общая стоимость строительства объектов в 2021 году составит 144 миллиона 217,6 тысячи рублей.