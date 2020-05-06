Власти Пскова ослабили ограничения из-за коронавируса

Жители региона с 6 мая смогут посещать кладбища, также часть объектов розничной торговли восстановит работу.

В местах продажи появятся новые требования безопасности. В магазинах необходимо будет надевать маски и перчатки, а в торговых залах — устанавливать дезинфицирующие средства для рук. Пока запрещена примерка одежды, а возвращаемые клиентами товары должны дезинфицироваться.

Компании, которые обеспечивают безопасность, проводят расследования, занимаются трудоустройством, подбором персонала а также благоустройством ландшафта или организацией похорон, тоже смогут вернуться к работе.