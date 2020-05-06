    06 мая 2020, 10:06

    Власти Пскова ослабили ограничения из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял указ о смягчении введенных ранее запретов. Ограничения установили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт региональной администрации.

    Жители региона с 6 мая смогут посещать кладбища, также часть объектов розничной торговли восстановит работу.

    В местах продажи появятся новые требования безопасности. В магазинах необходимо будет надевать маски и перчатки, а в торговых залах — устанавливать дезинфицирующие средства для рук. Пока запрещена примерка одежды, а возвращаемые клиентами товары должны дезинфицироваться.

    Компании, которые обеспечивают безопасность, проводят расследования, занимаются трудоустройством, подбором персонала а также благоустройством ландшафта или организацией похорон, тоже смогут вернуться к работе.