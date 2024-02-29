Общество 29 февраля 2024, 12:34 Власти Прикамья направят 270 млн рублей на реконструкцию двух корпусов ПГНИУ

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Власти Прикамья планируют выделить более 270 млн рублей на реконструкцию двух корпусов Пермского классического университета (ПГНИУ) — № 2 и № 4. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора области.

В сообщении говорится, что поддержка будет оказана в том числе из федерального бюджета, написал RT.

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Ранее исполняющий обязанности ректора университета Игорь Германов презентовал стратегию развития вуза до 2035 года. Учебное заведение будет развиваться в области технологий фотоники, микроэлектроники, в сфере искусственного интеллекта и биотехнологий.