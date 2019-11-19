Студентов из Амурской области, которые являются владельцами оружия, проверят после стрельбы в строительном колледже Благовещенска. Соответствующее решение принято властями региона.

Профилактические меры разработают полицейские и сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Прорабатывается комплекс профилактических мер по проверке владельцев оружия именно из числа учащихся заведений среднего и высшего образования», — заметили в администрации.

Кроме того, на совещании по обеспечению правопорядка на территории области обсуждалась возможность передачи обязанностей по охране колледжей и высших учебных заведений от ЧОПов Росгвардии.

После трагедии в Благовещенске в регионе уже принят ряд мер. В учреждениях образования ужесточили пропускной режим и охрану. Специалисты проверяют работоспособность систем пожарной и охранной сигнализаций, оповещения и видеонаблюдения.

Арестован охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу Подробнее

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в максимально сжатые сроки сообщить о результатах и требуемых финансовых средствах.

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ произошла 14 ноября. Оружие в учебное заведение пронес 19-летний студент. Погиб один человек, еще трое пострадали. Сам стрелок покончил с собой.

После случившегося возбудили два уголовных дела — об убийстве и о халатности. До 14 января задержали, а потом и арестовали сотрудника охранявшего колледж ЧОПа и генерального директора охранного предприятия.