Общество 12 января 2024, 11:02 Власти предложили способ борьбы с подделкой рыбных консервов Вице-премьер Григоренко призвал маркировать рыбные консервы из-за подделок Unsplash

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Вице-премьер Дмитрий Григоренко попросил Минпромторг, Россельхознадзор и другие ведомства обдумать предложение Генпрокуратуры ввести маркировку рыбных консервов, чтобы бороться с их подделкой. Доклад будут ждать до 19 января, сообщил РБК со ссылкой на копию поручения Григоренко.

Органы прокуратуры неоднократно сообщали о случаях подделки консервов. К примеру, под видом сайры использовались более дешевые иваси или тихоокеанская сельдь, причем такие консервы поставляли даже в детские сады и школы. Вмешательство Генпрокуратуры позволило аннулировать более 8,7 тысячи ветеринарных сопроводительных документов, а против недобросовестных производителей начали уголовное преследование.

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Наличие контрафакта угрожает жизни и здоровью людей и влечет за собой недобросовестную конкуренцию, сказано в обращении Генпрокуратуры к Дмитрию Григоренко. В ведомстве считают, что для снижения доли поддельных консервов можно ввести обязательную маркировку в системе «Честный знак» и автоматически убирать из оборота продукцию, состав которой отличается от заявленного.

Гастроэнтеролог отнесла домашние консервы к перечню продуктов, которыми легко отравиться. Опасность также представляют маринады и соленья.