Власти предложили сдвинуть начало рабочего дня для москвичей. Чтобы не было толп в метро

В столичном общественном транспорте народа в час пик снова все больше, а это может повлечь за собой новые вспышки по заболеваемости COVID-19. Чтобы этого избежать, власти Москвы предложили работодателям сдвинуть график для сотрудников.

«Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно) так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени — с 6:00–7:00 <…> до полудня вместо привычного 8:00–10:00, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится», — заявил на едином транспортном портале заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что такая практика уже успешно применяется на предприятиях Германии и Канады.

Для того, чтобы людям было удобнее и даже выгоднее ездить не в часы пик, в столице готовы снизить стоимость проезда в метро в не популярное для жителей время. Эксперимент запустят на одной из станций этой осенью.

Ранее стало известно, что все вестибюли столичной подземки вновь начали работать 15 июня. На время ограничений часть из них были закрыты.