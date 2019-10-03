Власти предложат сделать водку и коньяк дороже

Винодел рассказал о стоимости вин после повышения акцизов Подробнее

«Я думаю, что, по нашим расчетам, 230 рублей будет достаточно. Мы будем предлагать 230 рублей со следующего года», — сообщил директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.

Он отметил, что решение по инициативе будет принимать министр финансов России Антон Силуанов.

Также Сазанов упомянул и повышение стоимости коньяка. Производители крепкого алкогольного напитка ранее озвучивали цифру в 450 рублей, но такой ценник завышен, считает директор департамента Минфина.

«Мне кажется, как-то многовато. Понятно, что на качественный коньяк надо поднимать цену больше, чем на инфляцию, но 450 рублей — это многовато. Может, 420-430 рублей», — пояснил Сазанов.

Сейчас в России минимальная цена на водку составляет 215 рублей. Розничная сумма за бутылку коньяка — 388 рублей.