Власти Полтавы объявили конкурс на создание памятника Симону Петлюре

В публикации напомнили, что в текущем году исполнится 100 лет украинской революции. По словам представителей администрации, Петлюра был «преданным и решительным командующим повстанческого и освободительного движения», информирует «Аргументы и Факты».

Отмечается, что результаты архитектурного конкурса объявят в конце мая — начале июня. Победителям обещают денежные подарки.

Ранее СМИ писали, что скандально известный памятник Аленке из Нововоронежа выставили на продажу. Начальная стоимость составила один миллион рублей. Торги проведет российский аукционный дом.

Для скульптуры, внешность которой вызвала огромный общественный резонанс в Сети, назначили начальную стоимость в размере одного миллиона рублей. Мероприятие состоится 15 февраля в виде открытого английского аукциона. Цену можно будет только повышать, один шаг составит 50 тысяч рублей.