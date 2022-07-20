Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык Ковальчик заявил, что страна сможет экспортировать около семи миллионов тонн зерна в этом году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр сказал, что сейчас в запасах Польши пять миллионов тонн зерна.

Фермеры сохранили значительную часть зерна с предыдущего сезона. Думаю, что это хорошо, потому что второе полугодие может быть значительно труднее, чем нынешнее Хенрык Ковальчик министр сельского хозяйства и развития села Польши.

Урожай Польши в этом году составит около 32 миллионов тонн, рассказал Ковальчик. Это на 2,5 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году. Но погода может внести свои коррективы, поэтому итоговый результат спрогнозировать сложно.

«Так как в Польше потребность составляет примерно 20 миллионов тонн для продовольствия, для силоса экспортные возможности Польши составят около семи миллионов тонн», — отметил он.

Переговоры по зерну прошли накануне в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил их продвижение.