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    15 октября 2020, 12:09

    Власти подтвердили, что камеры в Москве научат выявлять нарушителей самоизоляции

    Андрей Иванов

    Московские власти подтвердили, что после обновления уличные камеры смогут выявлять нарушителей самоизоляции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОДД.
    Власти подтвердили, что камеры в Москве научат выявлять нарушителей самоизоляции

    Как рассказали агентству в учреждении, это нововведение не связано с ухудшением эпидемической ситуации в столице и в стране в целом. Обновление, которое «научит» камеры фиксировать нарушения ограничительных мер, планировали установить давно.

    Ранее СМИ сообщили, что ЦОДД модернизирует передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. После обновления они смогут выявлять еще 50 правонарушений, в том числе выход из дома во время карантина.

    Статья за нарушение самоизоляции появилась в КоАП России в апреле 2020 года. 15 октября стало известно, что сенаторы определят понятия «самоизоляция», «режим ограничительных мер», «режим самосохранения» и «социальная дистанция», чтобы избежать их неверного толкования.

    В Совфеде решили привести к общему знаменателю все, что связано с эпидемическими ограничениями.