Власти подтвердили, что камеры в Москве научат выявлять нарушителей самоизоляции

Как рассказали агентству в учреждении, это нововведение не связано с ухудшением эпидемической ситуации в столице и в стране в целом. Обновление, которое «научит» камеры фиксировать нарушения ограничительных мер, планировали установить давно.

Ранее СМИ сообщили, что ЦОДД модернизирует передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. После обновления они смогут выявлять еще 50 правонарушений, в том числе выход из дома во время карантина.

Статья за нарушение самоизоляции появилась в КоАП России в апреле 2020 года. 15 октября стало известно, что сенаторы определят понятия «самоизоляция», «режим ограничительных мер», «режим самосохранения» и «социальная дистанция», чтобы избежать их неверного толкования.

В Совфеде решили привести к общему знаменателю все, что связано с эпидемическими ограничениями.