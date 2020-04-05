Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на авто

«Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев… следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства», — указано в документе.

С 29 марта в Подмосковье действует всеобщий режим самоизоляции, который был продлен до 1 мая. За его нарушение власти предусмотрели штрафы. Для физических лиц он составил четыре тысячи рублей, для должностных — 30-40 тысяч, а для компаний — от 200-300 тысяч.О подробном списке ограничений можно прочитать здесь.