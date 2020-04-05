Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на авто
Жителям Московской области разрешается доехать до ближайших магазинов на личном транспорте. Такое постановление опубликовало правительство Подмосковья, оно опубликовано на официальном портале властей региона.
«Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев… следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства», — указано в документе.
С 29 марта в Подмосковье действует всеобщий режим самоизоляции, который был продлен до 1 мая. За его нарушение власти предусмотрели штрафы. Для физических лиц он составил четыре тысячи рублей, для должностных — 30-40 тысяч, а для компаний — от 200-300 тысяч.О подробном списке ограничений можно прочитать здесь.