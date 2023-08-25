25 августа 2023, 13:07
Власти Петербурга запустят поминутную оплату городских парковок с 1 сентября
Власти Санкт-Петербурга планируют ввести в городе поминутную оплату парковки с 1 сентября. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе прямой линии в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
С технической точки зрения сервис уже готов, в настоящее время специалисты проводят все необходимое тестирование. Также разработчики уже обновили мобильное приложение.
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АБН уточнило, что петербуржцы смогут оплачивать парковку с первой минуты второго часа стоянки.
Санкт-Петербург
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