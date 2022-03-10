Власти Петербурга запланировали ремонт на станции метро «Лесная»

На станции метро «Лесная» в Санкт-Петербурге проведут облицовку путевых стен. Работы по восстановлению планируют начать уже в конце апреля. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу подземки.

Сотрудники метрополитена демонтировали часть плиток для того, чтобы обеспечить безопасность движения поездов. Плитка могла обрушиться на пути из-за вибрационных нагрузок в любой момент.

О том, планируется ли ремонт станции в зоне путей, в пресс-службе петербургской подземки не рассказали.