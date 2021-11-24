Власти Петербурга закупят новую технику для уборки снега до конца года

Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов рассказал, что до конца года городские власти закупят новую технику для уборки снега во дворах. Чиновника процитировал «Петербургский дневник».

По словам Зотова, среди главных направлений работы профильного комитета — подготовка и прохождение зимы, а также завершение программы капитального ремонта и ее подготовка на следующий год.

«Сейчас совместно с районными администрациями большое внимание уделяем вопросу заключения новых контрактов на уборку внутридомовых территорий в 2022 году. <…> Большинство госзакупок уже объявлено. Надеюсь, если все будет хорошо, к третьей декаде декабря мы подпишем все контракты», — добавил собеседник издания.