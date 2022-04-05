Власти Петербурга заявили о ремонте Проспекта Большевиков в рамках нацпроекта

Проспект Большевиков, который является важнейшей транспортной артерией Невского района Санкт-Петербурга, будет отремонтирован в ближайшее время. Об этом написал «Петербургский дневник».

Как уточнили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, финансирование было выделено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«За счет федеральных бюджетных средств запланировано отремонтировать участок проспекта Большевиков протяженностью более пяти километров от улицы Коллонтай до Дальневосточного», — говорится в сообщении.

Всего в городе в этому году планируют обновить около 80 километров дорог.