Власти Петербурга вновь заговорили о благоустройстве пространства возле метро «Старая Деревня»

Администрация Санкт-Петербурга пообещала горожанам благоустроить территорию возле метро «Старая Деревня» в Приморском районе. С такой инициативой Смольный выступал еще год назад, однако проект так и остался на бумаге, написали «Невские новости».

«В рамках регионального проекта „Формирование комфортной городской среды“ здесь планируется объединить пространство, включающее торговые центры, остановки наземного транспорта и станцию метрополитена, создать удобные переходы между ними и зону отдыха для горожан. Будет выполнено плиточное мощение, установлены современные светильники, появятся зеленые насаждения», — говорится в новом пресс-релизе Смольного.

В планах у властей привести в порядок территорию на Торфяной дороге с удобными переходами и зоной отдыха, озелененить территории и установить скамейки с зонами WI-FI.

Администрация города обещает закончить благоустройство до конца 2022 года.