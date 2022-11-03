Власти Петербурга сообщили о развитии религиозного туризма в городе | 360°

Общество 03 ноября 2022, 14:20 Власти Петербурга сообщили о развитии религиозного туризма в городе

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Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщил о развитии религиозного туризма в регионе совместно с епархиями. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам заместителя председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Наны Гвичия, в программу планируется включить главные объекты культурного наследия, связанные не только с православием.

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«Поэтому нам бы хотелось, чтобы в Петербург приезжали люди не только для того, чтобы полюбоваться его красотой, но и для совершения, если хотите, духовного путешествия, как это происходит при посещении Иерусалима», — добавила она.

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Задача комитета, как объяснила Гвичия, донести до туристов суть души Петербурга.