Власти Петербурга решили ужесточить наказание за незаконные экскурсии на крышах

В Петербурге уверены, что настало время ужесточить наказания за прогулки по крышам без разрешения и экскурсовода. В частности это касается управляющих компаний, которые не следят за чердачными дверями.

«Надо усилить ответственность за… взлом чердачных дверей, незаконное проникновение… на крыши. Мы договорились создать рабочую группу и посмотреть, что можно сделать в рамках законодательства», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Александра Беглова.

По мнению губернатора, в первую очередь нужно обеспечить защиту крыш и поставить там сигнализации. Он отметил, что такие меры также помогут в борьбе с терроризмом.

Накануне следователи возбудили уголовное дело после гибели двух молодых людей, которые упали с одной крыш в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что экскурсию проводили с нарушением.

Несколько дней назад в городе с крыши гаража упал 10-летний школьник. В результате падения он получил перелом позвоночника, также у ребенка закрытая черепно-мозговая травма и гематома головы. Вероятно, мальчик оступился во время игры.