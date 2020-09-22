Власти Петербурга решили ужесточить наказание за незаконные экскурсии на крышах
«Надо усилить ответственность за… взлом чердачных дверей, незаконное проникновение… на крыши. Мы договорились создать рабочую группу и посмотреть, что можно сделать в рамках законодательства», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Александра Беглова.
По мнению губернатора, в первую очередь нужно обеспечить защиту крыш и поставить там сигнализации. Он отметил, что такие меры также помогут в борьбе с терроризмом.
Накануне следователи возбудили уголовное дело после гибели двух молодых людей, которые упали с одной крыш в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что экскурсию проводили с нарушением.
Несколько дней назад в городе с крыши гаража упал 10-летний школьник. В результате падения он получил перелом позвоночника, также у ребенка закрытая черепно-мозговая травма и гематома головы. Вероятно, мальчик оступился во время игры.