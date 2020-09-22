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    22 сентября 2020, 16:48

    Власти Петербурга решили ужесточить наказание за незаконные экскурсии на крышах

    Анастасия Калинина

    В Петербурге уверены, что настало время ужесточить наказания за прогулки по крышам без разрешения и экскурсовода. В частности это касается управляющих компаний, которые не следят за чердачными дверями.
    Власти Петербурга решили ужесточить наказание за незаконные экскурсии на крышах

    «Надо усилить ответственность за… взлом чердачных дверей, незаконное проникновение… на крыши. Мы договорились создать рабочую группу и посмотреть, что можно сделать в рамках законодательства», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Александра Беглова.

    По мнению губернатора, в первую очередь нужно обеспечить защиту крыш и поставить там сигнализации. Он отметил, что такие меры также помогут в борьбе с терроризмом.

    Накануне следователи возбудили уголовное дело после гибели двух молодых людей, которые упали с одной крыш в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что экскурсию проводили с нарушением.

    Несколько дней назад в городе с крыши гаража упал 10-летний школьник. В результате падения он получил перелом позвоночника, также у ребенка закрытая черепно-мозговая травма и гематома головы. Вероятно, мальчик оступился во время игры.

    Новости SMI.FM