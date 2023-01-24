Общество 24 января 2023, 15:20 Власти Петербурга рассказали, сколько раз был нарушен запрет выходить на лед в черте города

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В Санкт-Петербурге власти ввели запрет выходить на поверхность замерзших водоемов, исключая некоторые объекты. Действует он с 15 ноября 2022 по 15 апреля 2023 года, однако только за прошедшие выходные в ледяную воду Финского залива провалились два человека, написали «Невские новости».

Всего с начала действия запрета было составлено 77 протоколов, направленных в комиссии администраций районов Петербурга, рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

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Большинство нарушителей было поймано в Приморском, Петродворцовом, Курортном, Кронштадтском и Красносельском районах.

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