Общество 28 ноября 2023, 17:26 Власти Петербурга рассказали, что снос зданий на территории предприятия «Ригель» законен

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Снос части зданий на территории бывшего предприятия «Ригель» законен, потому что там расположены здания 1917 года постройки, не имеющие культурной ценности. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на КГИОП.

В комитете рассказали, что после жалобы градозащитников провели экспертизу, результаты которой озвучили в суде. Она показала, что здания, которые по проекту должны снести для возведения новых жилых домов, не имеют статус исторических.

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«Тем самым сейчас здания, находящиеся в границах участков, каким-либо охранным статусом не обладают, в связи с чем использование участков для строительства жилых домов с учетом требований зон охраны объектов культурного наследия», — подчеркнули в КГИОП.

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