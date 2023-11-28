28 ноября 2023, 17:26
Власти Петербурга рассказали, что снос зданий на территории предприятия «Ригель» законен
Снос части зданий на территории бывшего предприятия «Ригель» законен, потому что там расположены здания 1917 года постройки, не имеющие культурной ценности. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на КГИОП.
В комитете рассказали, что после жалобы градозащитников провели экспертизу, результаты которой озвучили в суде. Она показала, что здания, которые по проекту должны снести для возведения новых жилых домов, не имеют статус исторических.
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«Тем самым сейчас здания, находящиеся в границах участков, каким-либо охранным статусом не обладают, в связи с чем использование участков для строительства жилых домов с учетом требований зон охраны объектов культурного наследия», — подчеркнули в КГИОП.
Санкт-Петербург
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