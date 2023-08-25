Общество 25 августа 2023, 13:07 Власти Петербурга расширят льготы на платные парковки для Героев РФ и СССР

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В Санкт-Петербурге планируют расширить список льготников, которые имеют право на бесплатную парковку. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе прямой линии в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

На сегодняшний день льготы распространяются на ветеранов ВОВ, бывших узников концлагерей и семьи с тремя и более детьми, напомнило АБН. Согласно новому постановлению, в список включат Героев РФ, СССР и людей, удостоенных различных госнаград

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Отмечается, что изменения в связи с расширением льгот должны вступить в силу до конца года.