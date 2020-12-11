Власти Петербурга раскрыли меры поддержки рестораторов

Он заявил, что власти готовы пойти на все необходимые шаги, чтобы поддержать городских рестораторов. Пока разрабатывается механизм принимаемых мер.

«Сейчас можно сказать, что это, скорее всего, будут выносные столики, зимние террасы, которых в Петербурге не было, но они, скорее всего, появятся», — заявил он.

Еще одной мерой поддержки станет дополнительное вливание средств в Фонд микрофинансирования. По словам Ситова, речь идет о сумме 500 миллионов рублей. Деньги начнут распределять в течение недели.

После ухудшения эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге власти пошли на ограничения работы баров, кафе и ресторанов. Сначала им запретили работать с 23:00 до 6:00. На минувшей неделе меры ужесточили еще сильнее. От заведений общественного питания потребовали остановить работу с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января запретили обслуживать посетителей после 19:00.

Такое решение вызвало протест владельцев баров. Они создали сайт с «Картой сопротивления», где указали адреса тех, кто не намерен подчиняться требованиям властей, и пообещали, что продолжат работать. В эти заведения с проверкой пришли следователи. По итогам рейда они завели два уголовных дела за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Карта» проработала всего два дня. В минувший четверг авторы закрыли сайт и заявили, что власти их услышали и договорились работать согласованно.

О чем именно идет речь, неизвестно. Но рестораторы встретились с городским прокурором. В ходе беседы они заявили, что готовы закрыть свои заведения 31 декабря и 1 января. Но в остальные дни они попросили увеличить режим работы до 23:00.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что готов пойти на смягчение ограничений в случае улучшения эпидемической ситуации в городе. Также он поручил финансовому и экономическому блоку правительства разработать программу по поддержке заведений общественного питания и малого бизнеса.