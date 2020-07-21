Власти Петербурга предложили узаконить прогулки по крышам
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, дал поручение заняться проработкой вопроса об организации легальных прогулок по крышам города. Об этом сообщил «Интерфакс».
По словам Беглова, необходимо придать таким экскурсиям нормативный характер для создания безопасных условий.
Он отметил, что город действительно с высоты смотрится красиво. Потребуется разработка специальной программы, чтобы экскурсии по крышам стали безопасными и законными.
Сайт «Невские новости» напомнил, что для легализации прогулок также необходимо договориться с ТСЖ, так как крыши в основном принадлежат им, а не городу.