Власти Петербурга предложили узаконить прогулки по крышам

По словам Беглова, необходимо придать таким экскурсиям нормативный характер для создания безопасных условий.

Он отметил, что город действительно с высоты смотрится красиво. Потребуется разработка специальной программы, чтобы экскурсии по крышам стали безопасными и законными.

Сайт «Невские новости» напомнил, что для легализации прогулок также необходимо договориться с ТСЖ, так как крыши в основном принадлежат им, а не городу.